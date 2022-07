DGAP-News: FTT DAO / Schlagwort(e): Sonstiges

FTT DAO sammelt 7 Millionen US-Dollar, die von FTX Token-Fans gespendet wurden



04.07.2022 / 10:45

FTT DAO sammelt 7 Millionen US-Dollar, die von FTX Token-Fans gespendet wurden FTX Token-Fans starten FTT DAO HONGKONG SAR - Media OutReach - 4. Juli 2022 - FTT DAO, eine von der Community gesteuerte dezentralisierte autonome Organisation (DAO), hat 250.000 $FTT (entspricht etwa 7 Millionen US-Dollar) an Spenden von der Community erhalten, um ihre Aktivitäten anzuschieben.



Eine Reihe von Personen aus der Community beteiligten sich durch Spenden, um das Wachstum von FTT DAO zu unterstützen. Mit dieser Spende, die als Ökosystemfonds verwendet wird, beabsichtigt FTT DAO, künftige Community-gesteuerte Projekte in Bereichen wie Aufklärung zum Thema Krypto, dezentralisierte Finanzen und effektiver Altruismus für die FTT-Community zu fördern.



"Als unabhängige, von der Community gesteuerte DAO werden die Fans von FTX und Sam Bankman-Fried ermutigt, dem Beispiel anderer zu folgen und sich als BFF, also als Bankman-Fried-Fan, Freund oder Follower zu engagieren", erklärte der Spender 0xMarcJ. "Derzeit gibt es unbegrenzte Möglichkeiten für FTT DAO; Interessenten haben auch die Möglichkeit, einen Zuschuss für die Verwirklichung einer Idee oder eines Projekts von ihnen zu beantragen."



"Mir ist die FTT DAO bekannt, und es ist cool, dass die Community spontan zusammenkommt," erklärte Sam Bankman-Fried, CEO von FTX.



Die Fans können sich auf mehr Aufklärungsvideos zum Thema Krypto, Inhalte und Events freuen. Die Spenden können auch gezielt für FTT-bezogene NFT-Projekte und zum weiteren Aufbau der globalen FTT-Community und Utility eingesetzt werden. Über FTT DAO: FTT DAO ist eine unabhängige, von der Community gesteuerte DAO, die von Freunden, Followern und Fans des FTX Token (FTT) aufgebaut wurde. Sie ist vollkommen unabhängig von der FTX-Plattform, die über FTT DAO Bescheid wissen und keine Einwände dagegen haben. FTT DAO glaubt an die Zukunft von Kryptowerten und Digital Assets, sowie an Aufklärung, um die aktuell bestehenden Wissenslücken zu schließen und der Welt etwas zurückzugeben. Die FTT DAO-Community wird auch als "BFFs", d.h. Bankman-Fried- Fans/Follower/Freunde, bezeichnet. Wir teilen dieselben Werte wie SBF (Sam Bankman-Fried) und unterstützen seine Bemühungen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, um etwas Positives für unsere Welt zu bewirken.



Um weitere Informationen zu erhalten, gehen Sie auf fttdao.com/



Um Updates zu erhalten, folgen Sie FTT DAO in den Social Media:

Twitter.com/fttdao

https://discord.gg/DnpAMwMJ3d

FTTDAO Pressekontakt: 0xMarcJ Contributor FTT DAO admin@fttdao.com

