Für Mai stellten die Bundesstatistiker vorläufig fest: Insgesamt sanken die heimischen Ausfuhren um 0,5 % und kletterten die Einfuhren um 2,7 % gegenüber dem Vormonat (jeweils kalender- und saisonbereinigt). Beide Größen legten aber im Vergleich zum Vorjahresmonat klar zu: Die Exporte um 11,7 %, die Importe um 27,8 %. Dabei wurden in die EU Waren und Güter im Wert von 67,5 Mrd. € ausgeführt und für 61,8 Mrd. € eingeführt (-2,8 % gegenüber dem April 2022 bzw. +2,5 %). In Nicht-EU-Staaten erreichte der Exportwert im Mai 58,3 Mrd. € (+2,3 % im Vergleich zum Vormonat) respektive der Importwert 65 Mrd. € (+2,9 %). Die meisten Ausfuhren gingen in die USA (+5,4 % gegenüber April), die meisten Importe kamen aus China (+1,6 %). Ausfuhren nach Russland legten um 29,4 % gegenüber dem Vormonat zu, rutschten aber um 54,6 % im Vergleich zum Mai 2021 ab.



