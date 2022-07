Die Münchener Rück-Aktie kämpft aktuell mit der Kursmarke von 230 Euro und hat in den vergangenen sechs Monaten rund 15% an Wert verloren. Das langfristige Bild: Münchener Rück-Aktie im Fokus In den vergangenen zehn Jahren weist die Aktie von Münchener Rück einen Kurszuwachs von durchschnittlich +7,3% jährlich aus. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000 Euro wäre damit...

Den vollständigen Artikel lesen ...