Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rezessionsangst hat die Märkte weiter fest im Griff, so die Deutsche Börse AG."Das böse R-Wort geht um", bemerke Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Und wenn keine Rezession, dann werde immerhin noch eine Stagflation erwartet - also Nullwachstum plus Inflation. "Das spiegeln Anleihen- und Aktienmärkte wider." Auch für Tim Oechsner von der Steubing AG bleibe die Stimmung angeschlagen. "Die Flucht in Qualität setzt sich fort. Sichere Bundesanleihen sind gesucht." ...

