Von Stephen Li Jen, Eurizon* "Meiner Ansicht nach sind die drei schockhaften Ereignisse - US-Inflation, Russland/Ukraine und die Null-Covid-Strategie in China - zwar recht komplex und schwer zu verfolgen - und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte schwer abzuschätzen. Für Anleger ist es aber wichtig, dass sie unterschiedlich lang und schwer wirken dürften. Great Resignation? Nicht in China In dieser Hinsicht dürfte der chinesische Null-Covid-Schock zuerst abklingen. Nicht nur, dass sich die Lage ...

