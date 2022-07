Hamburg (ots) -Während Kundenbindung das Ergebnis ist, ist es Markenbegeisterung, die auf dieses wichtige Unternehmensziel einzahlt. Durch Markenbegeisterung kann aus einer rein transaktionsbasierten Kundenbeziehung eine starke beziehungsorientierte Bindung werden. Markenbegeisterung muss gepflegt werden und wird von den wählerischen und manchmal unberechenbaren Kunden permanent überprüft und bewertet.Wenn die Steigerung der Kundenbindung durch Kundenzentrierung ein erklärtes Unternehmensziel ist, sind intelligente Interaktionen und Markenbegeisterung die wichtigsten Indikatoren einer erfolgreichen Kundenstrategie. Mithilfe innovativer Lösungen, die intelligente Interaktionen ermöglichen und Markenbegeisterung fördern, kann profitable Kundenbindung erzielt werden.Sollten sich wirklich alle Unternehmen Gedanken über Markenbegeisterung machen?Ulf Widera, Geschäftsführer der Tenerity GmbH, erläutert: "Einige Unternehmen haben möglicherweise Schwierigkeiten damit, zu verstehen, wie Markenbegeisterung in ihrer Branche erzielt werden kann. Es ist einfach, sich begeisterte Kunden vorzustellen, wenn es um Lifestyle-, Mode- oder Technologiemarken geht. Auf den ersten Blick verbinden wir Markenbegeisterung jedoch nicht mit Banken, Energieversorgen oder Versicherungen. Durch intelligente Kundenbindung können auch diese Unternehmen ihren Kunden das Gefühl geben, dass sie verstanden, wertgeschätzt und anerkannt werden. So wird es für die Kunden spannend und lohnenswert, sich für eine Marke zu begeistern und die Beziehung zu einem Unternehmen zu intensivieren.Tenerity unterstützt Banken, Versicherungen und Energieversorger dabei, Markenbegeisterung zu erzielen und zu automatisieren. Interessante Details hierzu beschreibt auch unser aktuelles eBook."Über TenerityTenerity ist eines der weltweit führenden Unternehmen für intelligente und profitable Kundenbindung. Tenerity entwickelt seit mehr als 40 Jahren maßgeschneiderte Kundenbindungslösungen für marktführende Unternehmen auf der ganzen Welt, die intensivere Kundenbeziehungen und Zusatzerträge fördern. Tenerity beschäftigt heute rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 18 Ländern und betreut über 2.000 Klienten. Für weitere Informationen und zum Download des aktuellen eBooks besuchen Sie www.tenerity.deFolgen Sie uns auf:Xing (https://www.xing.com/pages/tenerity-gmbh)LinkedIn (https://de.linkedin.com/showcase/tenerity-germany?trk=affiliated-pages)Pressekontakt:Mathias KempaTenerity GmbHmathias.kempa@tenerity.com+49 (0)40-41 36 04 38Original-Content von: Tenerity GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162446/5264114