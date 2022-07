Die Rating-Agentur Assekurata hat heute ihre Bewertungen deutscher Versicherer veröffentlicht In den Kategorien "Bonität" und "Unternehmen" bestätigt die Bayerische die sehr guten Ratings der vergangenen beiden Jahre und landet zum dritten Mal in Folge durchweg in der Notengruppe "A". Erstmals bewertet Assekurata auch die Nachhaltigkeit deutscher Versicherer. Die Versicherungsgruppe die Bayerische kann sich auch in ...

