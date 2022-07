Lima (ots) -Das Festival Inti Raymi (das "Sonnenfest") ist eines der größten Feste in Peru, das man auf keinen Fall verpassen sollte. Es wird seit 600 Jahren gefeiert und gehört damit zu den wichtigsten Terminen im Veranstaltungskalender der peruanischen Stadt Cusco.Es findet jedes Jahr zur Wintersonnenwende statt, um den Sonnengott zu ehren und für seine Rückkehr zu beten. Die Veranstaltung, die im archäologischen Park von Sacsayhuaman stattfindet, lockt Zuschauerinnen und Zuschauer aus der ganzen Welt an. Das farbenfrohe und magische Fest umfasst Tanz, Gesang, kulturelle Darbietungen und üppige Feierlichkeiten. Die Feierlichkeiten beginnen bereits eine Woche vor der Veranstaltung mit folkloristischen Tänzen, Straßenfesten und Live-Konzerten.Die Sonne ist der Hauptgott der Inka-Zivilisation. Sie galt als Schöpferin aller Dinge, des Menschen und des Universums. Daher sollte sie verehrt werden, und das Darbringen von Opfern sollte verhindern, dass sie die Erde auf ihrer langen Reise durch den Himmel verlässt. Aus diesem Grund feiert man die ewige Rückkehr des Hauptgottes, der den Menschenkindern Wärme und Freude bringt.Seit 1944 ist der 24. Juni der Tag von Cusco, der Hauptstadt des Inkareiches. Das Inti Raymi wurde dadurch zum wichtigsten Ereignis der nationalen Identität und Integration. Die Schauplätze des Festes sind der Qoricancha (Sonnentempel), wo das Volk szenisch durch den Inka zur Teilnahme an den Feierlichkeiten eingeladen wird, der Hauptplatz Hauqaypata (Plaza de Armas), wo die große Zeremonie stattfindet, und die Esplanade der Festung Sacsayhuaman, wo verschiedene Rituale, darunter die Zeremonie des Heiligen Feuers und die Botschaft des Inka, durchgeführt werden.Wichtig: Das Inti Raymi kehrte jetzt nach zwei Jahren Corona-Abstinenz mit 700 Schauspielern auf die Bühne zurück. Der Zugang zur Veranstaltung erfolgte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen gegen Covid-19, um die Gesundheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewährleisten.Ebenfalls hervorzuheben ist die Tatsache, dass die Feste der alten Peruaner Ausdruck der harmonischen Beziehung der Menschen zu den kosmischen und natürlichen Offenbarungen der Göttlichkeit waren. Die Sonne, der Mond, die Mutter Erde, das Wasser, der Blitz, der Regenbogen - sie alle wurden besonders verehrt. Diese Kulte basierten auf der Weltanschauung der Inka, die den Menschen als Teil des lebendigen und pluralen Universums betrachteten, in das er sich mit Zuneigung und Respekt für dessen Prinzipien und Geschöpfe einfügen sollte.Weitere Informationen unter:https://www.peru.travel/de/veranstaltungen/inti-raymihttps://www.peru.travel/dePressekontakt:José Carlos Collazosjcollazos@promperu.gob.peAktualisierung: 04. Juli 2020, 11:07 UhrOriginal-Content von: PROMPERÚ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158496/5264124