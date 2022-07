Die Deutsche Bank-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten rund 31% an Wert verloren und notiert derzeit auf dem tiefsten Stand seit 12 Monaten. Dabei ging es alleine auf Monatssicht um 21% nach unten für den deutschen Branchen-Primus. Was macht die Deutsche Bank-Aktie langfristig? Deutsche Bank-Aktie im Fokus Anleger verloren mit Deutsche Bank-Aktien seit 2012 insgesamt -67,3%...

