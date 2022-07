Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Wechselkurse an den Devisenmärkten folgen nicht immer den volkswirtschaftlichen Fundamentaldaten, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Ein aktuelles Beispiel gebe der USD/EUR. Trotz steigender Auslandsverschuldung der USA, trotz riesigen US-Haushaltsdefizits und Leistungsbilanzdefizits werde der Dollarkurs seit Wochen immer fester. Im Kampf gegen die Inflation habe die US-Notenbank schon zweimal ihre Leitzinsen erhöht, ein dritter Schritt stehe bevor. Dagegen habe die EZB ihre Leitzinsen trotz hoher Inflation (8,6%) bis zuletzt unverändert belassen. Christine Lagarde sei überzeugt, dass sich die Inflationsdynamik im Euro-Raum dauerhaft verändert habe. "Ich glaube nicht, dass wir in ein Umfeld niedriger Inflation zurückkehren werden", habe die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) gesagt. Das Zögern der EZB habe dazu geführt, dass internationale Investoren angesichts der globalen Turbulenzen derzeit den Dollar bevorzugen würden. ...

