New York (www.fondscheck.de) - Pzena Investment Management erwartet, dass die Märkte weiter volatil bleiben. In diesem Umfeld zeichnen sich günstige Einstiegsmöglichkeiten in den Schwellenländern ab, in denen die Value-Spezialisten aus New York seit 2008 für Anleger aktiv sind, so die Experten von Pzena Investment Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...