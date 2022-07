Der Ukraine-Krieg hat Folgen für die Energieversorgung in Deutschland. Im Extremfall droht eine Rationierung von Gas. Was bedeutet das für die Wirtschaft?Ab dem 11. Juli steht eine Wartung von Nord Stream 1 an. Das gibt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Gelegenheit, die Gaslieferungen nach Deutschland vollständig zu kappen.

