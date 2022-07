Seine neuen Quartalszahlen wird der US-Öl- und Gas-Riese Exxon Mobil erst am 29. Juli vorlegen. Doch bereits jetzt hat der Konzern in einer Pflichtmitteilung einen großen Gewinnanstieg im zweiten Quartal angekündigt. Gegenüber dem ersten Quartal könnten es demnach 73 Prozent mehr werden. Gegenüber dem Vorjahresquartal steht fast eine Verdreifachung an. Exxon Mobil Corp hat am vergangenen Freitag nachbörslich in einer Pflichtmitteilung signalisiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...