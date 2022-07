home24 Westwing - Growth Aktien "out" oder schon Einstiege? Vergleich der beiden "Onlinemöbelhändler", die beide ihrem Umsatzschub durch Corona den Aufstieg in den S1DAX verdankten, die beide diesen schnell wieder verlassen mussten, als die Börse sich von ihren ehemaligen Highflyern verabschiedete. Die home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5) und der andere "Möbelversender plus" die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07) lieferten Wachstumszahlen "quartalsweise von 80 % und mehr" in den "besten" Pandemiequartalen, wurden entsprechend "gehypt" und landeten dann - auch bei den "Umsatzentwicklungen" - wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...