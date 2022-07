Am Wochenende ist in Erlangen eine besondere Wasserstoff-Tankstelle in Betrieb gegangen. Die neue Station von Betreiber H2 Mobility bietet Wasserstoff in den zwei gewohnten Druckstufen von 350 und 700 bar - die Besonderheit ist die Wasserstoff-Speicherung vor Ort. Die Tankstelle liegt in der Henri-Dunant-Straße 2 auf dem Campus der Siemens AG. Laut H2 Mobility profitiere die neue Anlage "von den vielen ...

