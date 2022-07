Anfang Juni sah es noch so aus, als könnte die Infineon-Aktie mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 30 Euro ein Kaufsignal generieren. Doch mit dem Stimmungsumschwung am Gesamtmarkt wurden der DAX-Titel ausgebremst. Gut vier Wochen später rückt die 20-Euro-Marke ins Visier. Nun meldet sich ein Analyst zu Wort. Die heimischen Investoren blicken derzeit mit Argusaugen auf die Aktivitäten der Notenbanken - sowohl in Europa als auch in den USA. Die Sorge: Die eingeleiteten Maßnahmen zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...