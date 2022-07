Berlin (ots) -Mario Mauro soll EU-Sonderbeauftragter für weltweite Religionsfreiheit werdenDie EU-Kommission hat die geplante Beauftragung des katholischen Christdemokraten Mario Mauro zum EU-Sonderbeauftragten für weltweite Religionsfreiheit bekannt gegeben. Dazu erklärt Prof. Monika Grütters, Vorsitzende des Stephanuskreises in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:"Ich begrüße die Entscheidung der EU-Kommission, Mario Mauro zum EU-Sonderbeauftragten für weltweite Religionsfreiheit zu ernennen, sehr. Als früherer Europaabgeordneter ist er wiederholt als überzeugter Christ in Erscheinung getreten und hat sich deutlich für den Einsatz für verfolgte Christen und die weltweite Religionsfreiheit positioniert. Seine langjährige politische Erfahrung im EU-Parlament wird seinem Engagement für das fundamentale Menschenrecht der Religionsfreiheit zugutekommen. Über viele Monate hat sich die Unionsfraktion für die Verstetigung dieses wichtigen EU-Mandats stark gemacht. Die Nachbesetzung ist ein entscheidendes Signal und ein maßgeblicher Hinweis auf die Bedeutung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Wo sie uneingeschränkt gewährt wird, werden auch andere Freiheitsrechte zugestanden. Sich für Religionsfreiheit stark zu machen, ist also zugleich Engagement für interreligiösen Dialog, Toleranz, Demokratie und Frieden. Ich wünsche Herrn Mauro für seine Aufgaben viel Erfolg."Hintergrund:Die Europäische Kommission hatte 2020 das Mandat des EU-Sonderbeauftragten für weltweite Religionsfreiheit verstetigt und mit Christos Stylianides besetzt, der jedoch bereits nach vier Monaten sein Mandat zugunsten eines Ministerpostens in Griechenland niedergelegt hat.Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5264611