In den Ozeanen schwimmen inzwischen ganze Inseln aus Plastikmüll. Der sogenannte Great Pacific Garbage Patch ist allein mit rund 1,6 Millionen Quadratkilometern Fläche etwa viereinhalb Mal so groß wie Deutschland. Viele Unternehmen reduzieren deshalb ihren Verpackungsmüll. Auch Amazon will seine Pakete weiter anpassen. In Deutschland will Amazon zukünftig keine Artikel mehr in Luftpolsterkissen aus Plastik verpacken. Das teilte der Online-Versandriese vergangene Woche mit. Die neue Regelung gelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...