Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Politik Konzertierte Aktion im Kanzleramt begonnen Im Bundeskanzleramt in Berlin hat am Montag die sogenannte konzertierte Aktion gegen die Inflation in Deutschland begonnen. Bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) kamen Spitzenvertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammen. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...