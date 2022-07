Es war ein sehr tristes erste Halbjahr an den Börsen. Teilweise verloren Indizes so viel, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Doch es gibt Hoffnung! Denn nach einem schwachen ersten Halbjahr gab es durch die Bank im Schnitt 24 Prozent Gewinn für Anleger im zweiten Halbjahr. Von Marian Kopocz. Diese Rechnung sollten Anleger sich genau ansehen: Denn wann immer der US-Index S&P 500 im ersten Halbjahr einen Jahres mehr als 15 Prozent an Wert verlor, folgte ...

