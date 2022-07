Im Rekordtempo bergab: Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) leider derzeit mit am stärksten unter den Rezessionsängsten an den Märkten. Sie hat binnen eines Monats -40% verloren und notiert nahe ihres 52-Wochen-Tiefs, das bei 5,25 € liegt. Was sind die Gründe für den Niedergang des Papiers? Und besteht Anlass zur Hoffnung auf einen baldigen Trendwechsel? Der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp ist Deutschlands größter Stahlhersteller. Weltweit ...

