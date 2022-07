Der Silberpreis hat auch charttechnischer Sicht in der vergangenen Woche deutlich Federn gelassen. Nun stellt sich im Lichte langfristiger Trends und relativer Betrachtungen zu Gold die Richtungsfrage erneut. Das Abwärtsrisiko bleibt für den Monat Juli deutlich erhöht. Gleichwohl zeigt eine Szenario-Analyse, dass man das charttechnische Kind nicht mit dem Bade ausschütten sollte!Der Spot-Preis Silberpreis in US-Dollar (XC0009653103) ist in der vergangenen Woche erstmals seit Juli 2020 wieder unter die Marke von 20 US-Dollar gefallen.Dadurch ist eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...