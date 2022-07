Berlin (ots) -Thema: Explodierende Preise, sich leerende Gasspeicher und ein seit fast vier Monaten erbarmungsloser Krieg in der Ukraine: Sorgenvoll blicken viele Bürger auf die täglichen Schlagzeilen - wohin steuert Deutschland? Müssen wir Angst vor einem kalten Winter haben? Was erwarten die Bürger nun von der Regierung?VIERTEL NACH ACHT am Mittwoch, 6. Juli 2022 um 23:15 Uhr bei BILD TVZu Gast bei Moderatorin Nena Schink sind- Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die sich als Unternehmerin und Bürgerin um die wirtschaftliche Entwicklung größte Sorgen macht und vor einer "Deindustrialisierung Deutschlands" warnt.- Béla Anda, ehem. Regierungssprecher, warnt vor Panikmache und spricht dennoch von geostrategisch großen Herausforderungen, die es nun zu meistern gilt.- Sahra Wagenknecht, Linken-Politikerin, sieht wie Kanzler Olaf Scholz in den aktuellen Preissteigrungen "sozialen Sprengstoff", der dringend entschärft werden muss.- Gaby Hauptmann, Deutschlands erfolgreichste Schriftstellerin, hat selbst ukrainische Flüchtlinge aufgenommen und fordert mehr Solidarität mit der schwer geschundenen Ukraine.Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEPressesprecher BILDAxel-Springer-Str. 65, 10888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.BILD.tvPresselounge: presse.BILD.tvOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5264726