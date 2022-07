Optiker Fielmann gerät konjunkturseitig unter Druck

Werbung



Da die durch die Pandemie verursachten Belastungen weiter anhalten, wird mit einem Umsatzrückgang bei Fielmann gerechnet. Außerdem: In unserem kommenden ersten Teil des zweiteiligen Webinars am 06.07. wird unser Referent Julius Weiß mit Ihnen einen genauen Blick auf das kommende Quartal werfen.



Die in Hamburg ansässige Optikerkette Fielmann erwartet für das Jahr 2022 einen Gewinnrückgang von 209,7 Millionen Euro (Vorjahr) auf 190 Millionen Euro. Grund dafür sei die hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine sowie die sinkende Konsumentenstimmung. Darüber hinaus hat der Konzern im zweiten Quartal mit hohen Personalkosten und steigenden Marketingausgaben zu kämpfen. Analysten sehen auch künftig eine konservative Entwicklung. Mit der aktuellen Sommersaison konnten zwar signifikante Umsätze im Sonnenbrillensegment verzeichnet werde, diese jedoch weißen im Vergleich zu herkömmlichen Brillen eine geringere Marge auf. Des Weiteren kämpft der Konzern bis dato mit krankheitsbedingten Ausfällen der Corona Pandemie.





In unserem kommenden ersten Teil des zweiteiligen Webinars am 06.07. wird unser Referent Julius Weiß mit Ihnen einen genauen Blick auf das kommende Quartal werfen. Theorie und Praxis liegen häufig jedoch weit voneinander entfernt. Irrationalität an den Börsen ist nichts Neues (Stichwort: Tulpenmanie). Wie können Anleger möglichst rationale, und somit wirtschaftlich nachhaltige Entscheidungen treffen? Was sind typische Verhaltensmuster der Börsenpsychologie?

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?