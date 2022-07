Qualcomm konnte sich in den letzten Tagen gegen den schwächeren Trend im Techsektor stemmen. Der Hintergrund: Apple ist mit der Entwicklung seines eigenen 5G-Modemchips vorerst gescheitert, sodass Qualcomm weiterhin exklusiver Partner bleiben wird. Das zumindest hat Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities in den Raum geworfen. Qualcomm ist nach eigenen früheren Schätzungen davon ausgegangen, lediglich 20 % der Apple-Geräte mit Modemchips zu bestücken. Stimmt die Einschätzung von Ming-Chi Kuo, steigt die Quote auf 100 %. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass die aktuellen Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2023/2024 zu niedrig sind. Allerdings muss man trotzdem davon ausgehen, dass Apple weiterhin seine eigenen 5G-Chips entwickeln wird. Sobald man damit erfolgreich ist, dürften sich die Auswirkungen für Qualcomm in Grenzen halten. Denn: Neben dem bisher wichtigen Smartphone-Geschäft bieten vor allem die Bereiche IoT und Automotive massive Chancen.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 26.Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.:++ Jungheinrich - Ziele stehen, KGV 7,6 lockt++ Online-Reiseportale - Zeit für die Trendwende++ Valneva: Die Zulassung ist da++ TotalEnergies: Schlag auf SchlagMarkus HorntrichFrankfurter Börsenbriefwww.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!