Für Bayer-Aktionäre gibt es zurzeit wenig Grund zur Freude. Trotz guter Nachrichten, wie etwa der Zulassung eines Diabetes-Medikaments in China, kommt die Aktie nicht in die Spur und befindet sich seit Anfang Juni in einer Abwärtsbewegung. Die UBS ist dennoch überzeugt und spricht eine Kaufempfehlung aus.UBS-Analyst Andrew Stott ist für Bayer weiterhin optimistisch eingestellt und bestätigte sein Kursziel von 96 Euro. Damit sieht er ein Potential von 68 Prozent. Stott sieht die Möglichkeit, dass ...

