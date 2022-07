Die "Bild"-Zeitung nennt es "Tesla-Schock". Doch der lange geplante Produktionsstopp in der Gigafactory Grünheide bei Berlin wird nur zwei Wochen dauern. Mehr Auswirkungen auf die Tesla-Aktie haben die neuen Auslieferungszahlen. Wegen des Corona-Lockdown in China lieferte das US-Unternehmen von April bis Juni nach eigenen Angaben knapp 18 Prozent weniger Fahrzeuge aus als im ersten Quartal. Bislang lief die Produktion im neuen Tesla-Werk in Grünheide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...