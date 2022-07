(shareribs.com) Austin 04.07.2022 - Autobauer Tesla hat am Wochenende die Produktionszahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Diese fielen erwartungsgemäß schwach aus. Das Unternehmen hat offenbar die Produktion in Grünheide pausiert. Tesla hat am Samstag die Produktions- und Lieferzahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Autobauer hat zwischen April und Juni 258.580 Fahrzeuge produziert und 254.695 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...