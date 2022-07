Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA73044N1042 Idle Lifestyle Inc. 04.07.2022 CA45170B1040 Idle Lifestyle Inc. 05.07.2022 Tausch 1:1

US00289Y1073 Abeona Therapeutics Inc. 04.07.2022 US00289Y2063 Abeona Therapeutics Inc. 05.07.2022 Tausch 25:1

US10802T1051 Brickell Biotech Inc. 04.07.2022 US10802T2042 Brickell Biotech Inc. 05.07.2022 Tausch 45:1

EE3100073644 AS LHV Group 04.07.2022 EE3100102203 AS LHV Group 05.07.2022 Tausch 1:10

GB00B1YMN108 Active Energy Group PLC 04.07.2022 GB00BPG7NS80 Active Energy Group PLC 05.07.2022 Tausch 35:1

