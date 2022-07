Original-Research: ad pepper media International N.V. - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.07.2022

Kursziel: 3,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



ad pepper erwartet schwächeres FY 2022 - Bewertung angepasst

ad pepper hat vergangene Woche ein Update zur operativen Entwicklung in Q2 sowie einen ersten Ausblick auf das zweite Halbjahr veröffentlicht. Detaillierte vorläufige Zahlen für das zweite Quartal dürften Mitte Juli publiziert werden.



Nach Unternehmensangaben haben sich die makroökonomischen Bedingungen (anhaltende Lieferkettenprobleme, sinkendes Verbrauchervertrauen) im Verlauf von Q2 spürbar verschlechtert, sodass die Ende April veröffentlichte Topline-Guidance für das zweite Quartal (6,3-6,5 Mio. Euro) nicht mehr erreicht werden kann. Das Management erwartet nun ein Umsatzniveau i.H.v. 5,9 Mio. Euro (Vj.: 6,5 Mio. Euro). Mit einer Konkretisierung der operativen Entwicklung auf Segmentebene rechnen wir Mitte Juli. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Full-Service-Agentur ad agents aufgrund des diversifizierten Kundenportfolios sowie der vielseitigen Dienstleistungen - wie schon in den vergangenen Quartalen - als einziges Segment gewachsen ist (+6,3% yoy auf 2,0 Mio. Euro). Weiterhin rückläufig dürften die Erlöse bei ad pepper media gewesen sein, wenngleich ab Q2 keine negativen Effekte durch den Verlust eines Großkunden in Q1/21 mehr zu spüren sein dürften. Dennoch rechnen wir mit einem weiterhin zögerlichen Buchungsverhalten einiger relevanter Kunden. Dies betrifft z.B. den Automotive-Bereich, der bekanntermaßen nach wie vor unter Lieferengpässen und folglich einer nur begrenzten Verfügbarkeit von Fahrzeugen leidet. Konkret erwarten wir für ad pepper media ein Umsatzniveau von 0,7 Mio. Euro (-26,7% yoy). Das Affiliate-Netzwerk Webgainssollte nach einem Rückgang von -16,9% yoy in Q1 nun mit -13,7% yoy erneut deutlich sinkende Erlöse auf 3,2 Mio. Euro verzeichnen. Hier dürfte die Konsumzurückhaltung in UK und der EU infolge deutlich gestiegener Preise belasten.



Für H2 erwartet der Vorstand keine Verbesserung des makroökonomischen Umfelds. Der Gruppenumsatz soll daher sowohl im dritten als auch im wichtigen Jahresschlussquartal unter dem Vorjahresniveau liegen. Auch wir halten ein solches Szenario inzwischen für wahrscheinlicher und haben daher unsere Prognosen reduziert. Da wir nicht davon ausgehen, dass ad pepper bereits aufgebautes Personal wieder entlässt und vielmehr die Expansionspläne weiter vorantreibt, dürfte die Profitabilität überproportional sinken.



Fazit: Im Rahmen eines Analystenwechsels haben wir unser Bewertungsmodell überarbeitet und die kurzfristig deutlich eingetrübten Umsatz- und Ergebnisaussichten in den Prognosen reflektiert. Wir sehen ad pepper mit seinen Tochtergesellschaften weiterhin in einem attraktiven Wachstumsmarkt gut positioniert. Der Newsflow sollte im laufenden Jahr allerdings verhalten ausfallen. Auch wenn wir für das kommende Jahr von einer Erholung ausgehen, wird es ad pepper u.E. schwerfallen, kurzfristig an das gute Profitabilitätsniveau der vergangenen zwei Jahre anzuknüpfen. Entsprechend haben wir das Kursziel recht deutlich auf 3,70 EUR reduziert (zuvor: 6,40 EUR). Mit einem Upside von rund 40% zum aktuellen Kursniveau wird das Rating "Kaufen" jedoch bestätigt.







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

