Die Aktie von Uniper rangiert am heutigen Montag mit einem Minus von mehr als 22 Prozent am Ende des MDAX. Das Unternehmen steht derzeit kräftig unter Druck. Russland hat die Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 stark gedrosselt. Dadurch geriet der Gasimporteur Uniper in Turbulenzen und rief nach Staatshilfen.Die Bundesregierung will einem Spiegel-Bericht zufolge einen "Schutzschirm" für angeschlagene Energieunternehmen schaffen. Am Sonntagabend einigten sich die Spitzen der zuständigen ...

