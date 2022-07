ThyssenKrupp-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment hat in den vergangenen sechs Monaten rund 50% an Wert verloren und notiert aktuell auf einem 12-Monats-Tief. Das langfristige Bild: ThyssenKrupp-Aktie im Fokus Auf Dekadensicht weist das Papier von ThyssenKrupp einen Kursverlust von durchschnittlich -8,9% jährlich aus. Eine Kapitalanlage in Höhe von...

Den vollständigen Artikel lesen ...