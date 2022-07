(shareribs.com) New York 04.07.2022 - Die Steuern auf Cannabisunternehmen in Kalifornien gelten seit Jahren als zu hoch. Dies hat der Gouverneur nun geändert. Im US-Bundesstaat Vermont ist die Zustimmung zur Entkriminalisierung von Drogen weiterhin sehr hoch. Der Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, hat am Donnerstag ein Gesetz unterzeichnet, das weitreichende Anpassungen zum Cannabisprogramm im ...

