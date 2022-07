DJ Bund will energieintensive Unternehmen entlasten - Presse

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung will energieintensiven Unternehmen, die durch die Energiekrise in Schwierigkeiten geraten sind, mit einer neuen Sonderförderung unter die Arme greifen. Das geht aus dem Entwurf eines "Energiekostendämpfungsprogramms" hervor, das angeblich ebenfalls am kommenden Freitag verabschiedet werden soll. Das Papier liegt der Frankfurter Allgemeine Zeitung vor.

Die Unterstützung soll einen Teil der Preissteigerungen sowohl für Erdgas wie auch Strom ausgleichen. Vorgesehen sind Hilfen, die sich in der höchsten Stufe auf bis zu 6,25 Millionen Euro im Monat belaufen können. Die Leistungen sollen in Form eines nicht-rückzahlungspflichtigen Zuschusses erfolgen. Das Programm soll zunächst den Zeitraum bis Ende September abdecken. Eine Voraussetzung ist, dass die Geschäftsleitung auf den variablen Teil ihrer Vergütung verzichtet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2022 12:00 ET (16:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.