Das Bundeskriminalamt schlägt Alarm. Knapp 20 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr bei Angriffen auf Geldautomaten erbeutet. Neben brachialen Sprengungen mit Festsprengstoff spielen hierbei auch Skimming und Jackpotting eine Rolle, wenn auch eine untergeordnete. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) in einem Bundeslagebild zu Angriffen auf Geldautomaten mitteilt, gab es insgesamt 392 versuchte und vollendete Geldautomatensprengungen in Deutschland. Dass es nur geringfügig weniger Fälle als in den Vorjahren waren, dürfte mit der Pandemie zu tun haben. Dabei stieg die Zahl an Geldautomatensprengungen, bei denen die Täter:innen Bargeld erbeuteten, ...

