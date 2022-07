DJ PTA-Adhoc: JJ Entertainment SE: Übernahme der neoFIN Hamburg GmbH wird nicht durchgeführt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Langenhagen (pta027/04.07.2022/18:50) - 4. Juli 2022 - Die im Direct Market (MTF) der Börse Wien gelistete JJ Entertainment SE gibt bekannt, dass sich aufgrund des schwierigen Marktumfeldes für Wachstumsunternehmen und Fintechs, insbesondere die derzeit erschwerten Bedingungen für Fintechs, über die Kapitalmärkte Eigenkapital aufzunehmen, die JJ Entertainment SE und die neoFIN Hamburg GmbH dazu entschlossen haben, von der Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile an der neoFIN Hamburg GmbH als Sacheinlage gegen die Ausgabe von jungen Aktien der JJ Entertainment SE Abstand zu nehmen.

Die JJ Entertainment SE beabsichtigt unverändert, das Geschäftsmodell auf Blockchain-basierte Investitionen und damit verbundene Beratungsleistungen auszurichten. Im Unterschied zu der bisher favorisierten singulären Übernahme, wird mit Sicht auf die eingetretenen Marktveränderungen und die allgemeine Risikosteuerung nunmehr der Aufbau eines Beteiligungsportfolios im Blockchain-Bereich verfolgt, welches die Dienstleistungen der Gesellschaft im Licht der Digitalisierung der Finanzmärkte vervollständigen soll.

Über die JJ Entertainment SE

Die JJ Entertainment SE fokussiert sich auf Digital Solutions in der Finanzbranche und berät kleine bis mittlere Unternehmen bei kapitalmarktnahen Eigenkapitalaufnahmen und Fremdfinanzierungen. Weitere Informationen stehen unter https://www.jj-entertainment.com bereit.

Wichtige Hinweise Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der JJ Entertainment SE in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der JJ Entertainment SE wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die JJ Entertainment SE noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die JJ Entertainment SE übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Aussender: JJ Entertainment SE Adresse: Johnsallee 30 c/o SEASIDE Capital Markets, 20148 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Hufnagel Tel.: +49 173 2591919 E-Mail: ir@jj-entertainment.com Website: www.jj-entertainment.com

ISIN(s): DE000A2G8258 (Aktie) Börsen: Vienna MTF in Wien

