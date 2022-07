Die Aktie von BioNTech hat sich in den vergangenen Tagen im Zuge einiger positiver News deutlich nach oben arbeiten können. Zuletzt wurden die 38- und 90-Tage-Linien nach oben durchbrochen. Der nächste wichtige Widerstand wartet in Form des Aprilhochs bei 170,00 Euro. Bei gut 180 Euro verläuft zudem die 200-Tage-Linie.Im Wettlauf mit dem mutierenden Coronavirus haben zuletzt mehrere Hersteller Daten zu angepassten Impfstoffen vorgelegt. So veröffentlichten Pfizer/BioNTech und Moderna jüngst Ergebnisse, ...

