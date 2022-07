Im Gleneagles Hospital Hong Kong (Gleneagles oder GHK) fand eine Eröffnungsfeier zur Einleitung einer klinischen Studie zur Bewertung der Sicherheit und Immunogenität des Omikron-spezifischen COVID-19-Totimpfstoffs statt, wie er für eine Auffrischungsimpfung bei gesunden Erwachsenen im Vorgriff auf die Vorlage wissenschaftlicher Nachweise für künftige Impfstrategien eingesetzt wird. Diese Studie steht unter der Leitung eines medizinischen Forschungsteams des University of Hong Kong Clinical Trials Centre (HKU-CTC) in Zusammenarbeit mit Gleneagles.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220704005147/de/

[From right to left] Professor Ivan Hung Fan-ngai, Ru Chien Helen Lieh Professor in Health Sciences Pedagogy, Clinical Professor and Chief of Infectious Diseases, Department of Medicine, School of Clinical Medicine, Assistant Dean (Admissions), LKS Faculty of Medicine of The University of Hong Kong; Dr Kenneth Tsang, CEO of Gleneagles Hospital Hong Kong; Ms. Cheryl Law, International Business Development Director, Asia Pacific of SINOVAC; Mr. Henry Yau, Managing Director of The University of Hong Kong Clinical Trials Centre. (Photo: Business Wire)

Im Rahmen dieser Studie werden insgesamt 300 gesunde erwachsene Freiwillige im Alter von 18 Jahren und älter rekrutiert, die zweimal oder dreimal mit dem Totimpfstoff oder mRNA-COVID-19-Impfstoff geimpft wurden.

"Wie wir wissen, handelt es sich bei der Impfung um eine der wirksamsten Methoden, um Infektionskrankheiten bewältigen zu können. Gegenwärtig verseucht Omikron ununterbrochen die Welt. Ich hoffe, dass die klinische Studie die Impfstoffforschung und Impfschutzverwaltung stärken und wirkungsvoll fördern kann", konstatierten Professor Ivan Hung Fan-ngai, Ru Chien und Helen Lieh, Professor in Health Sciences Pedagogy, Clinical Professor und Chief of Infectious Diseases und Assistant Dean of Department of Medicine, School of Clinical Medicine, Assistant Dean (Admissions), LKS Faculty of Medicine, The University of Hong Kong (HKUMed) im Verlauf der Zeremonie.

"Wir sind hocherfreut, als einer der Forschungsstandorte von HKU ein wichtiger Teil dieses klinischen Projekts sein zu dürfen und zur ständigen Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Impfstrategien beizutragen, um den menschlichen Gesundheitsschutz weiter zu verbessern", so Dr. Kenneth Tsang.

"Es ist von großer Bedeutung, mit Professor Hung, HKU-CTC, und Gleneagles zusammenarbeiten zu können, um die klinische Studie zum COVID-19-Totimpfstoff als Boostermaßnahme gegen die Omikron-Variante durchführen zu können. Wir hoffen aufgrund der Ergebnisse dieser Studie, eine Lösung für Hongkong und die gesamte Welt im Kampf gegen das neue Virus zu finden", so Cheryl Law, International Business Development Director von SINOVAC.

SINOVAC erhielt Anfang Dezember ein Muster der Omikron-Variante und förderte anschließend die Forschung und Entwicklung seines COVID-19-Totimpfstoffs (Omikron-spezifische Variante) aktiv. Die präklinische Forschung konnte belegen, dass der Impfstoff bei Tieren sicher und wirksam ist. Die klinische Studie zur Omikron-Varianten-Boosterung wurde anschließend am 12. April 2022 vom HKU GHK Institutional Review Board (IRB) und am 14. April 2022 vom Pharmacy and Poisons Board von Hongkong zugelassen. Dies gestattete die Durchführung der klinischen Studie zum Boostern der Immunität von Personen gegen die neue Coronavirus-Variante in Hongkong.

Über Sinovac Biotech Ltd.

SINOVAC Biotech Ltd. (SINOVAC) ist ein in China ansässiges, führendes Pharmaunternehmen, das sich auf die Erforschung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen fokussiert, die vor menschlichen Infektionskrankheiten schützen. Das Produktportfolio von SINOVAC umfasst Impfstoffe gegen neu auftretende Infektionskrankheiten, wie etwa COVID-19, H5N1 pandemische Grippe (Vogelgrippe), H1N1-Influenza (Schweinegrippe) und Enterovirus 71 (EV71) und andere weit verbreitete Infektionskrankheiten, wie Virushepatitis, saisonale Grippe, Pneumokokken-Lungenentzündung, Poliomyelitis, Windpocken und Mumps. SINOVAC untersucht auch die Möglichkeiten auf internationalen Märkten und exportiert seine Impfstoffe in Dutzende Länder und für internationale Organisationen. Weitere Informationen über SINOVAC finden Sie unter www.sinovac.com.

Über HKU Clinical Trials Centre

Das University of Hong Kong Clinical Trials Centre (HKU-CTC) ist eine zentrale klinische Forschungsmanagement-Plattform, die sich der Unterstützung der professionellen Durchführung klinischer Forschungsprojekte unter Leitung von HKUMed widmet. Seit seiner Gründung hat das HKU-CTC bereits mehr als tausend gesponserte klinische Studien und Investigator-initiierte Studien in Zusammenarbeit mit Sponsoren und Investigatoren rund um den Globus ermöglicht.

Über Gleneagles Hospital Hongkong

Das in Wong Chuk Hang im Süden der Hongkong-Insel ansässige Gleneagles Hospital Hong Kong (Gleneagles) ist eine interdisziplinäre Privatklinik, die 500 Betten, hochmoderne Medizintechnologien und eine umfassende Palette klinischer Dienstleistungen bietet, die mehr als 35 medizinische Fachgebiete und Teilgebiete umfassen. Als erstklassiges privates Lehrkrankenhaus von Hongkong trägt Gleneagles ebenfalls zur Schulung und Entwicklung medizinischer Fachkräfte und der Weiterentwicklung klinischer Forschung bei. Gleneagles ist ein Jointventure zwischen IHH Healthcare und NWS Holdings Limited und der University of Hong Kong als seinem exklusiven klinischen Partner. Weitere Informationen über das Gleneagles Hospital Hong Kong finden Sie unter https://www.gleneagles.hk/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220704005147/de/

Contacts:

Anfragen von Medienvertretern

Sinovac Biotech Ltd.

Will Chan

Tel.: +852 61408385

E-Mail: will.chan@sinovac.com

HKU Clinical Trials Centre

Cathy Shen

Tel.: +852 2255 2553

E-Mail: cathyswi@hku.hk

Gleneagles Hospital Hongkong

Tracy Chow

Tel.: +852 3153 9330

E-Mail: tracy.chow@gleneagles.hk