Gold-Prognose bis Ende 2024

Anzeige / Werbung Intermarkets zeichnen die Entwicklung von Gold vor Wenn Trader von Prognosen lesen, denken sie schnell an Hokuspokus. Tatsächlich gibt es aber unstrittig fundamentale Einflussfaktoren für jeden Markt, die signifikant preistreibend sind. Und es gibt allein aus wirtschaftlichen Gründen Ursache/Wirkungs-Verzögerungen, anhand derer wir uns in der groben Tendenz gut orientieren können. Die Historie des Gold-Forecasts zeigt dies. Die rote Linie repräsentiert den Goldpreis, die dunkle Linie (unten) ist der 2 1/2 Jahre in die Zukunft gerichtete Forecast. Die überwältigende Mehrzahl der vorgezeichneten Schwünge waren korrekt antizipiert. Für 2022 haben wir bereits den markanten Kaufmonat August in vorangegangenen Kolumnen herausgearbeitet. Ab September 2023 soll der Goldpreis eine kurze, aber markante Abwärtswelle erfahren, wie wir sehen können (die Größe der Prognose sagt nichts über die tatsächliche Dimension aus!). Für Mai 2023 und besonders Februar 2024 ergeben sich weitere Kauf-Chancen Long. Umgesetzt werden kann diese, wie auch die anderen Trading-Chancenim Gold z.B. mit folgendem Produkt von Morgan Stanley: Produkt: Gold Call

Laufzeit: 16.06.2023

WKN: MA988B

Einstieg: market

Hebel: 11

Ziel: 35 Euro Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

