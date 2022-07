Die Sorge vor einer Gaskrise nimmt weiter zu. Experten befürchten, dass Russland demnächst kein Gas mehr liefert. Das hätte auch für die Teuerung negative Auswirkungen. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing äußerte sich gestern zu diesem Thema auf einer Konferenz in Frankfurt."Der anhaltende Preisdruck hat ein enormes disruptives Potenzial, und er erhöht das Risiko einer globalen Rezession im nächsten Jahr. Ich kann nicht verleugnen, dass ich mir Sorgen darüber mache, was uns in den nächsten 12 Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...