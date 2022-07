Der Aktienmarkt macht derzeit keinen Spaß. Man kauft und denkt, ein gutes Schnäppchen gemacht zu haben. Nur um dann zu sehen, wie die Kurse immer weiter fallen. So geht das schon seit rund sieben Monaten. Und so macht das Investieren eindeutig keinen Spaß. Doch irgendwo muss dieser verrückte Aktienmarkt doch einen Boden haben. Gerne einen, der in den nächsten Wochen erreicht werden kann. Denn irgendwann muss auch mal Schluss sein mit den fallenden Kursen. Halt! Stop! Erst einmal tief durchatmen ...

