Im großen Staffelfinale der beliebten Netflix-Serie "Stranger Things" wartet ein epischer Kampf auf die Fans. Und was wäre ein solcher Kampf ohne die passende Musik. Millionen "Stranger Things"-Fans haben dem Start der vierten Staffel entgegengefiebert und Millionen Fans haben auch eingeschaltet und die Serie auf Platz eins der erfolgreichsten Netflix-Serien weltweit katapultiert. In die Moderne geschossen wurde damit auch der Achtzigerjahre-Hit "Running Up That Hill" von Kate Bush. Dabei schaffte es der Song sogar bis auf Platz eins der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...