Die Deutsche Telekom steht kurz vor dem Verkauf. Der seit Langem diskutierte Beteiligungsverkauf an der Funkturmsparte steht vor dem Abschluss. RWE spielt seine Offshore-Stärken aus. Zusammen mit Hellenic Petroleum will man Offshore-Windprojekte umsetzen. Tesla macht den Laden dicht. Nach der Ankündigung eines Produktionsstopps in Grünheide schockte das Unternehmen die Aktionäre am Montagabend mit einer weiteren Ankündigung, dass auch die Produktion in Schanghai ausgesetzt wird.Auch am Dienstag entwickelt sich der Handel in Asien uneinheitlich. Alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...