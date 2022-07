Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen ruhigen Handelstag erlebt. Der DAX pendelte dabei zwischen Gewinnen und Verlusten hin und her. Das Hoch lag bei über 12.900 Punkten. Am Ende ging er nicht weit von den Tiefständen bei 12.773 Zählern aus dem Handel. Marktidee: Drägerwerk Drägerwerk hatte als Medizintechnikkonzern stark von der Corona-Krise profitiert. Im März 2020 markierte die Aktie ein Fünf-Jahres-Hoch. Seitdem befindet sich das Papier in einem übergeordneten Abwärtstrend. Zuletzt bewegte sich der Kurs in einer engen Handelsspanne. Gestern gelang der Ausbruch nach oben. Aus technischer Sicht muss jetzt der Sprung über eine bestimmte Zielzone gelingen. Dann könnte die Aktie einen längerfristig relevanten Boden ausbilden. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf