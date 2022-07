In 2 Sätzen: Die größten Vermögensverwalter haben ihre Positionen in drei angeschlagenen Wachstumsaktien im ersten Quartal aggressiv ausgebaut. Trotz des Optimismus der Profis stehen diese schnelllebigen Unternehmen vor einigen hohen Hürden. Dies war bislang eines der schwierigsten Jahre für die Wall Street und die Anleger. In den rund fünf bis sieben Monaten, seit alle drei großen US-Indizes ihre Allzeithochs erreicht haben, sind der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq Composite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...