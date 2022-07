Wie bereits gestern in unserem Webinar analysiert, waren es vor allem Pharma- und Biotechnologiewerte, welche in den letzten Wochen deutliche relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt gezeigt haben. Hierbei spielt natürlich auch der größte Pharmatitel an der Wall Street eine gewichtige Rolle.

Den vollständigen Artikel lesen ...