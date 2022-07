Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der größten Plattform für Security Awareness und simuliertes Phishing, kündigt die Veröffentlichung eines Informations- und Trainingspakets für IT-Manager als Teil einer einmonatigen Aktion im Juli an, um das Bewusstsein für Ransomware, ihre vielen Formen und die von Cyberkriminellen zur Erpressung von Geldern verwendeten Methoden zu schärfen. Zu den Ressourcen, die zum Download bereitstehen, gehören eine Ransomware Master Class, ein Ransomware Rescue Manual, Infografiken, Poster, digitale Beschilderungen und vieles mehr.Weltweit steigen die Kosten für Ransomware von einem gemeldeten (https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-250-billion-usd-by-2031/) Verlust von 325 Millionen US-Dollar im Jahr 2015 auf ein Potenzial von 265 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031, was sie zu einer der häufigsten und gefährlichsten Formen von Cyberangriffen macht. Im Jahr 2021 erhielt das Internet Crime Complaint Center (IC3) des FBI (https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2021_IC3Report.pdf) eine Rekordzahl von 847.376 gemeldeten Beschwerden mit einem potenziellen Schaden von über 6,9 Milliarden US-Dollar. Dies hat zu zahlreichen Warnungen von Regierungsbehörden geführt, darunter die Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA), die Ransomware als eine der größten Bedrohungen (https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/hackers-for-hire-drive-the-evolution-of-the-new-enisa-threat-landscape) ankündigt.Um das KnowBe4 "Ransomware Awareness Month" Informations- und Trainingspaket herunterzuladen, besuchen Sie: https://www.knowbe4.com/ransomware-resource-kit?hs_preview=jWLYMIeR-76301550774.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5264989