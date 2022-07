ThunderSoft, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Technologien für Betriebssysteme, ist der SOAFEE SIG (Scalable Open Architecture for Embedded Edge Special Interest Group) offiziell als stimmberechtigtes Mitglied beigetreten. ThunderSoft wird mit seiner technischen Stärke bei intelligenten Fahrzeugen und AIOT das Software-Ökosystem der Gruppe stärken, während diese weiterhin daran arbeitet, eine Software-Architektur und einen softwarebasierten Referenzrahmen für die Fahrzeuge der Zukunft zu definieren.

Gegründet von Arm, dem weltweit führenden Halbleiter-IP-Anbieter, der Branchenexperten wie Continental, Volkswagen CARIAD, Amazon Web Services und BOSCH zusammenbringt, soll SOAFEE die Herausforderungen der immer komplexer werdenden Fahrzeugsoftware angehen. Ziel ist die Schaffung einer einheitlichen und skalierbaren Architektur für die Entwicklung von Automobilsoftware. Basierend auf cloudnativen Technologien verlagert SOAFEE den gesamten Prozess der Entwicklung von Automobilsoftware (Systemarchitektur, Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen und funktionelle Prüfung) in die Cloud und simuliert zu diesem Zweck die Entwicklungsumgebung für Automobilsoftware und abstrahiert die zugrunde liegende Hardware. Da auf diese Weise ein großer Teil der funktionalen Verifikation im Vorfeld durchgeführt werden kann, lassen sich die Kosten für die Entwicklung und Wartung des gesamten Automobilsoftwaresystems erheblich senken, während alle Unternehmen und Nutzer in der Lieferkette profitieren.

"Es ist uns eine große Ehre, stimmberechtigtes Mitglied bei SOAFEE zu werden. Wir bei ThunderSoft werden unsere Spezialkenntnisse der Automobil- und AIOT-Branche mit SOAFEE teilen und gemeinsam mit allen Mitgliedern führende Software-Architekturen und softwarebasierte Referenzrahmen entwickeln, um die Automobilindustrie zu unterstützen", sagte Weishan Li, Vice President von ThunderSoft.

"Mit Blick auf den bedeutenden Wendepunkt der Automobilindustrie ist es entscheidend, dass Branchenführer zusammenarbeiten, um die softwaredefinierte Zukunft zu beschleunigen", sagte Robert Day, Director Automotive Partnerships, Automotive and IoT Line of Business, Arm, und Vertreter des Lenkungsorgans von SOAFEE. "Im Zuge des SOAFEE-Beitritts und der breiteren Partnerschaft mit Arm bringt Thundersoft seine jahrzehntelange Erfahrung mit Betriebssystemen für Fahrzeuge in diese wichtige Initiative ein, deren Dynamik weiter zunimmt."

