PARIS (dpa-AFX) - Die französische Industrieproduktion hat sich im Mai stabilisiert. Gegenüber dem Vormonat war die Gesamtproduktion unverändert, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Analysten hatten dies erwartet. Zuvor war sie dreimal in Folge geschrumpft. Der Rückgang im April fiel stärker als zunächst ermittelt aus.

Im Jahresvergleich sank die Industrieproduktion im Mai um 0,4 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert worden.

Die Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe stieg im Monatsvergleich um 0,8 Prozent. Es war lediglich ein Anstieg um 0,3 Prozent prognostiziert worden. Geschrumpft ist der Bereich Bergbau, Energie und Wasser (-4,6 Prozent). Etwas zugelegt hat die Bauwirtschaft (+0,4 Prozent).

Die Industrie in Frankreich wurde zuletzt durch Lieferkettenstörungen und steigende Energiepreise belastet./jsl/mis