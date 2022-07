Die Reserve Bank of Australia kündigte nach der heutigen Sitzung eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte an. Damit lag die Hauptzinssatz bei 1,35% - dem höchsten Stand seit Mitte 2019. Dies war auch die erste aufeinanderfolgende Zinserhöhung um 50 Basispunkte in der Geschichte der RBA, da die Bank eine starke Straffung einleitete, um die Inflation einzudämmen. Zins-Futures preisen nun eine weitere Straffung der RBA um rund 170 Basispunkte bis Ende dieses Jahres ein. Ökonomen sagen jedoch, dass eine ...

